Po Prostu Fajne Miejsce. Młodzi, to coś dla was!

Adres to ul. Jana Sawy 5. To już trzecia taka przestrzeń dla młodzieży w mieście. – To odpowiedź na zgłaszaną przez młodych ludzi potrzebę stworzenia bezpiecznej przestrzeni w dzielnicy Rury. Cieszę się, że sukcesywnie otwieramy kolejne takie miejsca w Lublinie i co najważniejsze, robimy to wspólnie z młodzieżą, dzięki czemu miasto staje się miejscem dostosowanym do ich potrzeb i otwartym na oczekiwania młodych- podkreśla prezydent Krzysztof Żuk.

Wszystko w ramach założeń programowych Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Miejscem opiekuje się Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides oraz Fundacja 5Medium. Lokal jest czynny od wtorku do piątku w godz. 12.00-20.00, a w weekendy według potrzeb.

– Młodzi ludzie potrzebują bezpiecznych przestrzeni, w których mogą czuć się swobodnie i komfortowo- uważa Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta. W planach są różne inicjatywy umożliwiające rozwój pasji i talentów młodzieży. - Dynamicznie rozwijająca się sieć otwartych przestrzeni dla młodzieży w lubelskich dzielnicach służy nie tylko integracji, ale także zwiększeniu zaangażowania w sprawy społeczne i budowaniu wspólnoty – dodaje Stepaniuk-Kuśmierzak.

Do końca tego roku, w Lublinie zostaną otwarte jeszcze cztery takie przestrzenie. Pierwszy lokal „Hej!” przy ul. Peowiaków 11 uruchomiono w październiku 2022 roku i dotychczas odwiedziło go ponad 7,5 tys. osób.

Otwarciu Po prostu Fajnego Miejsca towarzyszył wernisaż wystawy młodego, związanego z Lublinem artysty, Marcina Redkowiaka. Ekspozycja „Próba przed zaśnięciem” będzie dostępna do 6 października.