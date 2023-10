W Lublinie biegali na cześć papieża Polaka

Pierwsze tury to najmłodsi uczniowie SP, którzy o godz. 11 w poniedziałek pobiegli na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 31. Młodzież szkół średnich wystartowała o godz. 12 z terenu szkoły, gdzie przebiegli ponad kilometr ulicami Lotniczą, Męczenników Majdanka, Wrońską i Majdan Tatarski kończąc na mecie pod SP nr 31. Dorośli zaś rozpoczęli o godz. 12.10, gdzie przebiegli półtora kilometra przez ulice sąsiadujące ze szkołą.

- Frekwencja jest więcej niż zadowalająca. U nas praktycznie cała szkoła stanęła do biegu, także mieliśmy komu kibicować. Najważniejsza jest idea, która towarzyszy temu biegowi. Te słowa, które wypowiadał papież pobrzmiewają wciąż w naszych głowach. Teraz świat dzieci to IT, smartfony, wirtualna rzeczywistość, a okazuje się, że jednak można zainteresować dzieci taką osobą jak św. Jan Paweł II. Chcą wiedzieć, chcą znać historię wybitnych Polaków, a postać papieża jest taką postacią, że ile by nie powiedzieć to i tak będzie za mało. Najważniejsze jest to dobro, z którym spotykaliśmy się przez cały okres, kiedy Jan Paweł II był papieżem, to dobro i przesłanie, które poszło w świat – mówi Mirosława Ziętek, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie.

W wydarzeniu mógł wziąć udział każdy chętny. Co roku kilkaset biegaczy bierze udział w nietypowym sposobie na uczczenie pamięci Karola Wojtyły. Tylko do godziny 10 około 400 osób stało na starcie.

- Przede wszystkim chciałem się sprawdzić czy dam radę przebiec ten kilometr. Myślę, że jest to świetna inicjatywa, że można pobiec i trochę uczcić Jana Pawła II, bo był świetny człowiek. Bardzo się cieszę, że mogę brać w czymś takim udział – mówi Bartłomiej, uczestnik biegu.

Temperatura na dworze była raczej niesprzyjająca, ale organizatorzy zapewnili dla wszystkich chętnych gorącą grochówkę z wojskowego kotła oraz kiermasz ciast. Organizatorami XIV Biegu Papieskiego byli: Parafia pw. Św. Krzyża w Lublinie, Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy oraz Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie.