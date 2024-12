Pobili rowerzystę za to, że jechał chodnikiem

Do zdarzenia doszło w sobotę (28 grudnia) wieczorem. Dyżurny policji w Lublinie potrzymał zgłoszenie o pobiciu na ulicy Zamojskiej. Na miejsce od razu został wysłany patrol.

– Jak się okazało, 45-latek został zaatakowany, gdy razem ze znajomą jechali po chodniku na rowerach. To najprawdopodobniej nie spodobało się 3 mężczyznom stojącym przy kamienicy na przystanku – relacjonuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik lubelskiej policji.

Mężczyźni najpierw słownie, a potem fizycznie zaatakowali 45-latka zrzucając go z roweru. Poszkodowany trafiło szpitala z obrażeniami głowy.

Agresorami okazali się mężczyźni w wieku 37, 46 i 52 lat. Od razu trafili do policyjnej celi. W poniedziałek zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Sąd zdecyduje też o zastosowaniu środka zapobiegawczego. Grozi im do 5 lat więzienia.