Pociągiem wrócisz szybciej z Warszawy do Lublina

PKP poinformowało, iż od 12 marca zmianie ulegnie rozkład jazdy pociągów. Ma to związek z oddaniem do użytku wiaduktu kolejowego, który został wybudowanych w ramach inwestycji Warszawa Zachodnia.

- Obiekt umożliwi bezpośrednie połączenie linii radomskiej z linią obwodową. Zapewnione zostaną sprawne połączenia między Radomiem, Warką i Piasecznem a Modlinem, Legionowem i Wieliszewem – informuje Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP.

160 km/h w kierunku Lublina

Korzystających z pociągów na trasie Warszawa-Lublin czeka miłe zaskoczenie. Na zmodernizowanej trasy Otwock-Lublin zakończył się proces certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Oznacza to iż podróżujący dotrą szybciej do stolicy województwa lubelskiego o około 20 minut. Ale to nie wszystkie zmiany jakie planuje PKP na terenie naszego regionu.

- Na Lubelszczyźnie od marcowej korekty rozkładu jazdy pasażerowie skorzystają z nowego jednokrawędziowego peronu na stacji Biała Podlaska, od strony budynku dworca. Wyposażony w wiaty, ławki i gabloty informacyjne, ułatwi podróżnym korzystanie z kolei – przyznaje zespół prasowy PKP.

Korekty wprowadzone w rozkładzie jazdy mają obowiązywać do 10 czerwca.