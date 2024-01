Pocisk artyleryjski w Bystrzycy

Do zdarzenia doszło w sobotę (6 stycznia). Lubelscy policjanci zostali poinformowani o znalezieniu w rzece najprawdopodobniej pocisku artyleryjskiego. Nie wiadomo w jakich okolicznościach doszło do odnalezienia pocisku. Wysłany na miejsce policjant z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego potwierdził, że jest to pocisk z czasów II wojny światowej o wymiarach 30x15 cm i średnicy 75mm.

O sprawie powiadomiony został Centralny Ośrodek Koordynacji Rozminowania w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemiczmych we Wrocławiu. Dopiero w niedzielę rano (7 stycznia) specjaliści mogli wziąć się za eliminowanie niebezpiecznego ładunku.