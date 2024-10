Pod Koszami Dziennika Wschodniego. Symbit z kompletem zwycięstw

Spotkania tych dwóch drużyn zawsze należą do wyrównanych. Symbit bazuje przede wszystkim na wybitnych umiejętnościach Piotra Ziółkowskiego. Siłą Quattro Tech. jest kolektyw oparty na dużej sile fizycznej graczy podkoszowej.

Gracze Sławomira Łątki są jednak dużo bardziej świadomi przewagi swoich indywidualnych umiejętności i w konfrontacji z Quattro Tech. od samego początku narzucili swój styl. W pierwszej kwarcie ton ich poczynaniom nadawali Ziółowski oraz Tomasz Szulakowski, co pozwoliło im po 10 min prowadzić już 25:9. W trzeciej kwarcie różnica pomiędzy obiema ekipami zaczęła już przekraczać 20 pkt i dopiero sama końcówka pozwoliła Quattro Tech. na zmniejszenie rozmiarów porażki.

Na uwagę zasługuje również dobra postawa Flying Foxes. Popularne Lisy pokonały 46:39 RSO i są w górnej połowie tabeli. (kk)

Wyniki: The Reds Iglo-Klima – Dom Plus Kwadrat 71:51 * Symbit – Quattro Tech. 76:67 * TKKF Cukropol Pszczółka – 4te Piętro 38:64 * Back to the Roots – Team Erkado 61:44 * Symbit Brothers – BRU 37:47 * Prospectiv – WinPlay 39:68 * Adley Hydroizolacje – Lancet 40:62 * RSO – Flying Foxes 39:46.

Symbit 3 6 278:120 WinPlay 3 6 209:147 4te Piętro 3 6 190:137 The Reds 3 6 203:167 Roots 3 6 181:145 Lancet 3 5 187:133 Foxes 3 5 160:168 Symbit Brothers 3 4 151:144 Dom Plus 3 4 164:163 BRU 3 4 138:140 Erkado 3 4 132:148 Adley 3 4 131:173 Lipa Team 2 3 130:115 Quattro 3 3 166:185 Piąty Faul 2 3 90:111 RSO 3 3 126:177 Prospectiv 3 3 89:183 Cukropol 3 3 98:267

26 października: Cukropol – Lancet (godz. 9) * Quattro – Lipa Team (10) * Symbit Brothers – Prospectiv (11) * Dom Plus – 4te Piętro (12) * The Reds – BRU (13) * Piąty Faul – WinPlay (14) * Roots – Foxes (15) * RSO – Adley (16) * Symbit – Erkado (17). Wszystkie mecze zostaną rozegrane w hali MOSiR (dawna hali Startu) przy ul. Piłsudskiego 22.