Dzieci z domu dziecka czekają na Mikołaja. Pomóżmy spełnić ich marzenia

Fundacja „Skakanka” z Lublina co roku wspiera dzieci z domów dziecka. W poprzednim zorganizowała wizytę św. Mikołaja w placówka im. J. Korczaka w Lublinie. Tym razem chce, by podarunki trafiły do wychowanków domu dziecka w Kijanach w powiecie łęczyńskim.

- Otrzymaliśmy piękne listy, w których dzieci piszą o swoich marzeniach. Podarujmy tym dzieciom radość i uśmiech - zachęca Tamara Rutkowska, prezes fundacji "Skakanka".

Na mikołajkowe prezenty czeka 29 dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Upominki dla tych młodszych zostały już niemal w całości skompletowane, ale w zakupie tych dla nastolatków wciąż możemy pomóc. Zdaniem dyrekcji placówki w Kijanach najlepsze byłyby bony do sklepów odzieżowych i sportowych. W ten sposób dzieci mogłyby samodzielnie zdecydować na co je przeznaczyć.

Na tego rodzaju bony lubelska fundacja czeka do poniedziałku, 4 grudnia. Żeby go dostarczyć, po zakupie należy zadzwonić pod nr 502 503 318, a wolontariusze mają przyjechać pod wskazany adres, by go odebrać. Fundacja zachęca również do wpłat środków, za które sama zrobi dzieciom mikołajkowe zakupy. Zrzutę znajdziemy tutaj: pomagam.pl.

Święty Mikołaj podopiecznych Domu Dziecka w Kijanach odwiedzi 6 grudnia.