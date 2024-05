Podpalacz z Lublina zatrzymany. Może posiedzieć nawet 10 lat

O ustaleniu i zatrzymaniu podpalacza, który w połowie kwietnia podkładał ogień na klatkach schodowych bloków na Czechowie policja poinformowała dzisiaj.

- Na szczęście zdarzenie miało miejsce w dzień i ogień został szybko zauważony. Na miejscu interweniowała straż pożarna, która zażegnała niebezpieczeństwo - wspomina nadkom. Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Dodaje, że straty materialne są jednak bardzo duże. Wyceniono je na około 450 000 złotych.

Nad ustaleniem sprawcy pracowali policjanci z 5. Komisariatu. Przesłuchiwali mieszkańców, zabezpieczyli ślady i monitoring, a w końcu dzielnicowy ustalił, że za podpaleniami stoi 44-letni mieszkaniec miasta.

- Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury w piątek. Tam usłyszał zarzuty sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowi wielu osób oraz mieniu znacznych rozmiarów i informuje Gołębiowski.

Sąd zdecydował o tymczasowym, trzymiesięcznym areszcie dla podpalacza. Za to co zrobił, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.