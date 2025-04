Podstęp, przemoc i ucieczka. 24-latek zaatakowany w samochodzie pod Lublinem

Do zdarzenia doszło w minioną środę. Jak ustalili funkcjonariusze, 27-letnia kobieta umówiła się na spotkanie ze swoim znajomym. Razem wyruszyli samochodem w trasę po okolicy. W pewnym momencie kobieta zapytała, czy może do nich dołączyć jej znajomy. Gdy 35-latek wsiadł do auta, zatrzymali się na parkingu.

– Tam kobieta zaczęła żądać zwrotu dwóch tysięcy złotych. Siedzący z tyłu mężczyzna przycisnął 24-latka do fotela i zaczął dusić go metalowym kluczem, przykładając go do szyi – relacjonuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Wykorzystując moment nieuwagi napastników, pokrzywdzony zdołał się oswobodzić i uciec z auta. Sprawcy odjechali samochodem należącym do ofiary.

Zgłoszenie o zdarzeniu natychmiast trafiło do funkcjonariuszy z komisariatu w Niemcach. Na miejsce ruszyli również kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

– Dzięki intensywnej pracy operacyjnej szybko namierzyliśmy podejrzanych. Zatrzymano 27-latkę i 35-latka oraz odnaleziono porzucony samochód – informuje nadkomisarz Gołębiowski.

Oboje trafili do policyjnego aresztu, a następnie do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Sąd zdecydował o objęciu ich policyjnym dozorem. Odpowiedzą za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, krótkotrwałe użycie pojazdu oraz groźby karalne. Grozi im do 10 lat więzienia.