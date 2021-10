Lublin: Będzie podwyżka opłat na cmentarzach? Zadecydują radni

Np. miejsce pod grób murowany pojedynczy przy głównej alei cmentarza na Majdanku ma podrożeć z 1060 na 1102 zł, przy alei bocznej z 610 na 634 zł, natomiast wewnątrz kwatery stawka wzrośnie z 350 na 364 zł. Opłata za korzystanie z kaplicy wzrośnie z 250 na 260 zł od pochówku, a np. za korzystanie z cmentarza na potrzeby prac budowlanych (np. pogłębienia grobu lub wymiany nagrobka) zamiast 200 będzie się płacić 208 zł.

Ratusz tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami utrzymania nekropolii. – Aktualnie roczny koszt utrzymania cmentarzy komunalnych związany z ich bieżącym funkcjonowaniem, nieobejmujący remontów i inwestycji, to ok. 2 mln zł rocznie. Przewiduje się, że dochody z tytułu opłat na cmentarzach, jakie wpłyną w bieżącym roku, będą wynosić ok. 1,5 mln zł – wylicza Urząd Miasta.

Ostateczna decyzja należy do Rady Miasta i można się jej spodziewać na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 18 listopada.