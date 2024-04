Pogoda sprzyja. Ruszają remonty dróg

Ulica Samsonowicza zostanie przebudowany na całej długości, czyli około 2,3 km. W ramach remontu powstaną nowe zatoki postojowe oraz chodniki. Przebudowana zostanie także ulica Diamentowa, wzdłuż której powstaną nowe zatoki autobusowe i ścieżki rowerowe w obydwu kierunkach.

— Na skrzyżowaniu ulic: Diamentowej, Energetyków i Samsonowicza drogowcy zbudują sygnalizację świetlną. Zadanie obejmuje także budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. Do tego przebudowę przejdą też sieci: telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, wodociągowe, trakcji trolejbusowej i kanalizacji sanitarnej, kolidujące z nowym układem drogowym — przekazuje Justyna Góźdź z ratusza.

Pojawi się także nowa ulica

Na Ponikwodzie od Owocowej do Barwinkowej powstanie ulica Kruszynowa. Asfaltowa jezdnia o szerokości 5 m i chodniki o szerokości 2,3 m, ale także kanalizacja, sieć wodociągowa i oświetlenie ulicy – to wszystko jest przewidziane w inwestycji. Na ulicy powstaną progi zwalniające.

— Na oba zadania pozyskaliśmy środki zewnętrzne z programów krajowych. Rozbudowa ul. Samsonowicza to istotna inwestycja dla mieszkanek i mieszkańców dzielnicy Wrotków, która pozwoli na modernizację istniejącej infrastruktury drogowej. Z kolei budowa nowej drogi w dzielnicy Ponikwoda ma na celu usprawnienie warunków ruchu kołowego i pieszego — mówił zastępca prezydenta Lublina Artur Szymczyk.

Oba zadania wykona firma Strabag. Koszt przebudowy Samsonowicza to 24 mln zł, a budowy Kruszynowej ponad 2,6 mln zł. Pierwsza z ulic ma być oddana do użytku do 5 września 2025 roku. Na budowę Kruszynowej miasto przewidziało dla wykonawcy 16 miesięcy. Miasto otrzymało na te projekty dofinansowanie w wysokości 25 mln zł z Polskiego Ładu.