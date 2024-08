Pogodowa przeplatanka. Zagrzmi i przysmaży

W niektórych częściach Lubelszczyzny grzmi już od kilku godzin. Synoptycy prognozują burze w całym regionie. „Miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h. Lokalnie grad”.

Burzom towarzyszą upały. „Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C” - podaje IMGW. Wysokie temperatury utrzymają się do niedzieli.