Poleje się krew. Wampiriada studentów

Wampiriada stała się tradycją na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i chętnie włączają się do niej studenci, wykładowcy i lubelska społeczność akademicka. Ideą jest promowanie regularnego oddawania krwi i prozdrowotnego trybu życia. Honorowi dawcy ratują życie i ich pomoc jest nieoceniona, ponieważ krew nie ma swojego substytutu i nie da się jej wyprodukować. Poprzednia edycja odbyła się w listopadzie i tak jak zazwyczaj, cieszyła się zainteresowaniem.

- Jesienna edycja Wampiriady okazała się sporym sukcesem dla naszego NZS'u. Pojawiało się na niej wielu wspaniałych i zmotywowanych ludzi chętnych do pomagania. Wspólnie uratowaliśmy ponad 120 osób. Nasz zespół projektowy liczy na podobny efekt w edycji wiosennej. Pamiętajmy, że liczy się każda kropla. Z każdą osobą, która pojawi się na Wampiriadzie zwiększa się świadomość o tym, jak ważne jest oddawanie krwi. Na co dzień nie myśli się o tym, że w bankach krwi maleją liczby. Operacje i wypadki mogą jednak zdarzyć się każdemu, wtedy wielu osobom zapala się ostrzegawcza lampka. Dlatego Wampiriada to idealna okazja by dać ludziom możliwość niesienia pomocy - zaznacza Marta Duk, koordynatorka Wampiriady NZS UMCS.

Chętni, którzy chcą podzielić się cenny darem będą mogli to zrobić przez dwa dni w godzinach 10-14. 22 kwietnia, stanowisko będzie czekało na dawców na Wydziale Ekonomicznym, a 23 kwietnia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa.

Studenci, którzy w tych dniach zdecydują się na udział w akcji, mogą liczyć na fanty, w tym zniżki oraz zwolnienia z zajęć lub pracy. Jak czytamy na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na ten moment w banku krwi najbardziej brakuje grup A RhD-, B RhD- oraz 0 RhD-.

Wskazówki jak się przygotować, informacja kto może zostać dawcą i co wyklucza oddanie krwi znajdziecie w galerii.