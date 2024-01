Policjanci przypominali o fotelikach

– Mamy tydzień poprzedzający ferie zimowe. Jest zatem czas na uzupełnienie braków przed wyjazdami na odpoczynek zimowy. Policjanci ruchu drogowego kontrolują kierujących i zwracają uwagę na sposób przewożenia dzieci do placówek oświatowo-wychowawczych – mówi młodszy aspirant Renata Szpakowska WRD KWP Lublin.

Każda mama czy tato lub dziadkowie odwożący dzieci do szkoły, w ramach akcji otrzymywali opaski odblaskowe i kolorowanki dla najmłodszych. We wszystkich sprawdzonych przez policję pojazdach dzieci były przewożone prawidłowo, w fotelikach lub na podstawkach. – Podczas akcji mundurowi odpowiadali na pytania dotyczące przewożenia dzieci na podstawkach, na przednim siedzeniu pojazdu oraz kiedy zostaje zdjęty obowiązek jazdy w foteliku lub urządzeniu podtrzymującym – dodaje Renata Szpakowska.

Przypominamy, że za nieprawidłowe przewożenie najmłodszych kierowca może zostać ukarany mandatem karnym od 100 do 300 zł w zależności od czynu jaki popełnił wraz z przypisanymi do niego punktami w zakresie od 5 do 15. Drugą opcją zakończenia kontroli może być skierowanie przeciwko kierującemu wniosku o ukaranie do sądu.