Politechnika Lubelska pożegnała byłego rektora

Prof. dr inż. Kazimierz Szabelski był rektorem uczelni w latach 1996-2002. Na uczelni przepracował 45 lat. Był twórcą Katedry Mechaniki Stosowanej i chóru akademickiego. Był prekursorem kształcenia w zakresie architektury i humanizacji studiów technicznych. Odszedł w wieku 86 lat.

Rodzina, władze Politechniki Lubelskiej i społeczność akademicka zgromadzili się, aby pożegnać byłego rektora i wykładowcę. Msza żałobna odbyła się w kaplicy cmentarza przy ul. Lipowej. Podczas nabożeństwa odczytano okolicznościowy adres napisany przez obecnego rektora Zbigniewa Patera, który nie mógł być obecny na uroczystości. Odczytał go prorektor ds. nauki, prof. Wojciech Franus.

- Profesor związany był z naszą uczelnią przez blisko 45 lat, uczestnicząc bardzo aktywnie we wszystkich ważniejszych jej przemianach, które nadały Politechnice Lubelskiej aktualny kształt oraz znaczenie dla regionu i kraju. Najważniejsza była Jego postawa jako człowieka. Wyrażała się ona najpełniej w stosunku do studentów i współpracowników, których motywował do rozwoju naukowego, inspirował i wspierał. Jego obecność wśród nas zawsze dodawała otuchy. (...) Mimo upływu lat i pogarszającego się stanu zdrowia, Profesor nadal był z nami, zawsze gotów do rozmowy oraz dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem - napisał prof. Zbigniew Pater, rektor PL.

W swoim adresie, rektor podziękował również Kazimierzowi Szabelskiemu za piękny przykład pracowitego życia, a samą jego obecność, wiedze i mądrość. Po nabożeństwie, urna z prochami profesora została odprowadzona na miejsce spoczynku.