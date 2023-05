Politechnika Lubelska zaczyna rekrutację. Można studiować sztuczną inteligencję!

Uczelnia na 27 kierunkach przygotowała 2085 miejsc.

- Są to kierunki prowadzone od wielu lat, ale są też dwie nowości i mam nadzieję, że zainteresują one młodzież w podobnym stopniu, co nasze pozostałe, sprawdzone propozycje – mówi prof. Paweł Droździel, prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej.

I dodaje, że w ostatnich latach zainteresowanie rekrutacją utrzymuje się na podobnym poziomie. - Co roku mamy średnio dwóch kandydatów na jedno miejsce, choć są kierunki cieszące się znacznie większym zainteresowaniem, jak informatyka, budownictwo czy finanse i rachunkowość, gdzie często przypada nawet pięć osób na miejsce - zaznacza.

Jedną z nowości będzie energetyka.

– To odpowiedź na zapotrzebowanie rynku – podkreśla prof. Zbigniew Suchorab z Wydziału Inżynierii Środowiska. I przyznaje, że ze względu na zagadanienia związane z transformacją energetyczną, kryzysem energetycznym czy obecną sytuacją geopolityczną, specjaliści z tego zakresu nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy. - Z naszych analiz wynika, że do 2030 roku w tym sektorze powstanie ok. 300 tys. nowych miejsc pracy. Rekrutacje do tego czasu planuje blisko 80 proc. pracodawców z tej branży. Myślę, że nasi absolwenci będą w tym rynku uczestniczyć – dodaje prof. Suchorab.

Drugą nową propozycją jest sztuczna inteligencja w biznesie. To pierwszy tego typu kierunek oferowany na publicznej uczelni. Jego ukończenie, według pomysłodawców, także powinno dać gwarancję znalezienia dobrej pracy.

- Rozwój sztucznej inteligencji jest tak dynamiczny, że trudno wyobrazić sobie firmę, która w przyszłości nie będzie z niej korzystała – mówi dr Bartosz Przysucha, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Zarządzania. I dodaje: - W firmach brakuje osób, które łączą dwa światy: zarządzania, biznesu i tego, co się dzieje w firmie oraz tego, co się wiąże z nowoczesnymi narządziami informatycznymi, jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe. Osoba, która ukończy ten kierunek, będzie mogła być takim pomostem. Z jednej strony będzie wiedziała, jakie procesy zachodzą w organizacji, a z drugiej będzie umiała dobrać właściwe narzędzia i odpowiednio je wykorzystać w przedsiębiorstwie.

Tegoroczną rekrutację wyróżnia jeszcze nowość, istotna szczególnie dla absolwentów techników. W naborze będą uwzględnione nie tylko wyniki matur, ale też egzaminów zawodowych. - Wyszliśmy frontem do potencjalnych kandydatów także z techników, bo wiemy, że zdać egzamin zawodowy nie jest łatwo. To jest bardzo długi proces, który wymaga dużego zainteresowania młodych ludzi – podsumowuje prof. Droździel.

Rejestracja kandydatów potrwają do 9 lipca. Wyjątkiem będzie architektura, gdzie ze względu na obowiązkowy egzamin z rysunku rekrotacja zostanie zamknięta 26 czerwca.