Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej odtańczyli uroczystego poloneza i rozpoczęli zabawę na balu studniówkowym. Po zasłużonym odpoczynku powrócą do książek i będą przygotowywać się do najważniejszego egzaminu w ich życiu. Do pierwszego z egzaminów zasiądą już za 107 dni.