Polscy kierowcy rozsypali ukraińskie zboże. „Napięcie na granicy jest duże”

Wczoraj polscy protestujący zatrzymali trzy ukraińskie ciężarówki i wysypali z nich zboże. Doszo do tego na jezdni przed przejściem granicznym w Dorohusku.

– Na obecną chwilę gromadzimy materiał dowodowy. Mamy nadzieję, że to nastąpi w dniu dzisiejszym. Następnie przekażemy te wszystkie materiały do prokuratury, do oceny karno-prawnej. Mamy nadzieję, że Ci, którzy to zrobili, zgłoszą się sami do nas – mówi zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie młodszy inspektor Olgierd Oleksiak: