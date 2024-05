Polska 20 lat w UE. To był dobry czas dla kolei, również w Lubelskiem

Od 20 lat jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Jubileusz stał się okazją do wielu podsumowań. A także przypomnienia, że wielomiliardowe inwestycje na kolei w ciągu ostatnich 20 lat nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie unijne z wielu programów, np. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility) oraz szesnastu Regionalnym Programom Operacyjnym w każdym województwie.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aktywnie korzystały ze środków unijnych od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Po dwudziestu latach polska kolej jest już w zupełnie innym miejscu. Dzięki unijnemu wsparciu zrealizowaliśmy tysiące inwestycji. Dlatego odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy to zapowiedź, że kolej będzie mogła się dalej prężnie rozwijać – mówi Piotr Wyborski, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Między rokiem 2004 a 2023 nakłady na inwestycje kolejowe – również te współfinansowane przez Unię Europejską – wyniosły blisko 116 mld zł.

– Prace objęły ok. 17 tys. kilometrów torów. Efektem są dzisiaj krótsze czasy przejazdu na ważnych trasach jak m.in. Warszawa – Trójmiasto, Katowice – Kraków, Kraków - Rzeszów, Wrocław – Poznań, Warszawa – Białystok, Ełk – Szczytno – Olsztyn – wylicza Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK.

Przypomina, że wróciły połączenia kolejowe z Wieliszewa do Zegrza Południowego, z Ostrołęki do Chorzel, z Legnicy do Lubina i Rudnej Gwizdanowa, z Łukowa do Lublina, a także na trasach Lewki – Hajnówka, Świdnica – Jedlina Zdrój oraz Wrocław – Sobótka – Świdnica.

Podróżni zyskali też wyższy standard obsługi na przebudowanych stacjach i przystankach. Nowoczesne obiekty, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami powstały w każdym województwie. Co ważne, dostępność do kolei dzięki budowie nowych stacji zwiększyła się nie tylko w dużych, ale też mniejszych miastach, a nawet na terenach wiejskich.