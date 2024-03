Pomysły kulturalne w Lublinie za 300 tys. zł

— W ramach tegorocznej edycji programu odbędą się m.in.: międzypokoleniowe spotkania, plenerowe warsztaty i gry, spotkania poetyckie, sportowe, kinowe czy kulinarne, nagrania autorskich piosenek wraz z teledyskami, zajęcia fotograficzne, psychospołeczne, teatralne czy warsztaty multimedialne zwieńczone wystawą. Oba konkursy były okazją do włączenia się w starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 i realizacji pomysłów, które wpisują się w hasło Re:union — przekazuje Justyna Góźdź z miejskiego ratusza.

Każdy projekt mógł otrzymać dofinansowanie w wysokości do 6 tys. zł. Program „Dzielnice Kultury” skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 lat. Zgłoszono w nim 25 projektów, na łączną kwotę ponad 132 tys. zł. „Młodzież Inspiruje Dzielnice” skierowany jest do osób w wieku od 10 do 30 lat. Tutaj wskazano 32 projekty do realizacji, za sumę niemal 160 tys. zł.

Projekty realizowane będą od 1 kwietnia i muszą zakończyć się do 30 listopada tego roku.