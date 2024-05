Poniedziałek pod znakiem burz

Ostrzeżenie 2 stopnia dotyczy powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Zamościa. Z kolei alert 1 stopnia dotyczy 18 powiatów, w tym Białej Podlaskiej, Chełma i Lublina.

Gwałtowne burze mogą przechodzić w naszym regionie od południa do późnych godzin wieczornych. Będą im towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Meteorolodzy nie przewidują natomiast opadów gradu. Doszło do nich jednak minionej nocy w okolicach Opola Lubelskiego. Zniszczone zostało wiele upraw.