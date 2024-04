Poseł apeluje, by w niedzielę ruszyć do urn

- Wybory, które odbyły się 15 października pozwoliły na to, by Polska wróciła na ścieżkę praworządności oraz sięgnęła, po to co Polsce było dane. Niestety rząd premiera Mateusza Morawieckiego nie był w stanie sięgnąć, po to co Polsce się należało, od ponad 2 lat, czyli po fundusze unijne. 600 miliardów złotych, które zostały odblokowane i trafią do Polski w postaci Krajowego Planu Odbudowy środków z KPO. Te pieniądze przy różnych inwestycjach w ramach realizacji Krajowych Planów Odbudowy w całej Unii Europejskiej już pracują i są wykorzystywane od prawie dwóch lat, tylko nie w Polsce- mówił Michał Krawczyk, Poseł na Sejm(PO).

Krawczyk podkreślił, że do Polski trafią pieniądze z Funduszu Spójności, które będą wykorzystywane lokalnie, tak jak środki na rozwój Lubelszczyzny z Programu Regionalnego. - 10 miliardów złotych do dyspozycji będzie miał Sejmik Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa Lubelskiego, oprócz tego samorządy takie jak Jastków będą mogły sięgać po pieniądze, zarówno z programu regionalnego z KPO, jak i z programów krajowych- wyliczał poseł Krawczyk. - Dlatego tak ważne jest, żeby te pieniądze dobrze wykorzystać, by pracowały dla lokalnych społeczności i przedsiębiorców.

Zdaniem posła Krawczyka, małe ojczyzny takie jak w Jastków, powinny mieć szansę na modernizację, przy wykorzystaniu środków unijnych. Tą pełną modernizację Polski, lokalnych społeczności maja zapewnić: wójtowie, burmistrzowie, radni powiatowi, gminni oraz sejmikowi.

Ostatnia prosta była też okazją do dania poparcia i zaprezentowania kandydatów.