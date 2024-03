Poszukiwane talenty biznesowe wśród studentów. Może chodzi o ciebie?

0 A A

(fot. Pixabay/ilustracyjne)

Trwa nabór do konkursu Lublin Up!, który skierowany jest do studentów, doktorantów i młodych naukowców. Miasto zamierza pomóc w rozwoju pomysłów na własną działalność.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować