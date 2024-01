Poszukiwany 30-latek groził, że zdetonuje granaty. Posiedzi dłużej

W sylwestrowe popołudnie operacyjni z 2. komisariatu ustalili, że poszukiwany 30-latek przebywa w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze przy ulicy Dożynkowej 21e. Gdy funkcjonariusze podjęli próbę wejścia do lokalu mężczyzna oświadczył, że ma granaty, które zdetonuje, jeśli policjanci wejdą do mieszkania. Konieczna była ewakuacja 34 osób. Na miejscu pojawili się negocjatorzy i kontrterroryści.

Po rozmowach z 30-latkiem i dokładnej ocenie sytuacji oddział kontrterrorystów zdecydował się na siłowe wejście do mieszkania. Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany.

Podczas sprawdzania lokalu okazało się, że nie było w mieszkaniu żadnych granatów. Mieszkaniec Lublina trafił do policyjnej celi. We wtorek usłyszał zarzuty w tej sprawie. Odpowie za zmuszanie groźbą funkcjonariuszy publicznych do zaniechania prawnych czynności służbowych.