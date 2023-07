Potańcówka w skansenie, kolacja w Kocance

To świetna okazja do zabawy pod gołym niebem, podczas której będziecie mogli odbyć malowniczą podróż w czasie. Do tańca przygrywać będzie „Maciejowa Kapela”. Muzycy mają w repertuarze szlagiery z dwudziestolecia międzywojennego. Organizatorzy zapewniają naukę klasycznych tańców takich jak fokstrot i tango, muzykę i sceny kabaretowe, pamiątkowe zdjęcie i dobrze zaopatrzony bufet w skansenowej karczmie – „Kocanka”