Potężny pożar sklepu meblowego w Lublinie. Będą go dogaszać jeszcze kilka godzin

Informacja o pożarze na ul. Łęczyńskiej dotarła do straży pożarnej tuż przed godz. 2 w nocy. – Gdy dojechały tam pierwsze jednostki, ogień był już bardzo rozwinięty na halę magazynową i część sklepową, poza tym rozprzestrzeniał się cały czas – mówi nam st. kpt. Andrzej Szacoń, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Dodaje, że warunki do prowadzenia akcji były wyjątkowo trudne, m.in. ze względu na silnie wiejący wiatr. – Panowało potężne zadymienie, a temperatura wewnątrz była ekstremalnie wysoka, sięgała aż 500 st. C – opowiada Szacoń.

Dlatego nie było mowy o tym, by ktokolwiek wchodził do środka. Działania prowadzono przy użyciu drabin i podnośników, z których w dachu pomieszczeń wywiercono otwory pozwalające na odprowadzenie z wnętrza gazów i obniżenie temperatury. – Do akcji też po raz pierwszy użyliśmy będącego na naszym wyposażeniu robota. To ta maszyna została wprowadzona do środka – dodaje rzecznik lubelskich strażaków.