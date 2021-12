"Potraktowali nas jak trędowate". Na kwarantannie zęba nie wyleczysz

W niedzielę córkę zaczął boleć ząb. Jest na kwarantannie do połowy grudnia. Co robić? Ząb boli, policzek puchnie. Jadę na Hipoteczną, gdzie nas nie przyjęli i potraktowali jak trędowate, mimo że robiłyśmy test i mamy negatywny wynik – denerwuje się nasza Czytelniczka z Lublina. Dodaje: – Spytałam czy mam sama wyrwać jej ząb? Zostałam wyproszona.

Niech pani weźmie wykałaczkę

Przychodnia odesłała ją do innej placówki przy Wojciechowskiej. – W poniedziałek udało mi się wybłagać, żeby przyjęli córkę – relacjonuje matka pacjentki. Zaznacza jednak, że sposób traktowania pacjentów pozostawiał wiele do życzenia. – Lekarz stomatologii była tak arogancka, że miałam ochotę wyjść, ale nie wiem, czy w Lublinie i okolicach jest jeszcze punkt, gdzie przyjmują na NFZ podczas kwarantanny. Na moje pytanie, czy założyła córce lekarstwo, odpowiedziała: „Coś w tym stylu” – oburza się nasza rozmówczyni. Dodaje, że córka nie dostała antybiotyku, a ząb bolał ją nadal. – Cały dzień i całą noc. Zadzwoniłam tam ponownie we wtorek. Pani stomatolog powiedziała „niech pani weźmie wykałaczkę i wydłubie wypełnienie”. Koszmar – podkreśla nasza rozmówczyni.

Do lekarza w dwóch przypadkach

– Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca – podkreśla tymczasem Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ. Tłumaczy, że pacjentka powinna otrzymać pomoc już w przychodni przy Hipotecznej. – Wynika to z faktu, że zachorowanie wystąpiło w dniu wolnym od pracy, a ta przychodnia ma zawartą umowę z NFZ na świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej – zaznacza Bartoszek.

Tłumaczy, że „pacjent przebywający na kwarantannie ma prawo udać się do placówki medycznej w dwóch przypadkach: w celu otrzymania pomocy medycznej oraz pobrania wymazu”. Wykaz wszystkich punktów w regionie dostępny jest na stronie internetowej lubelskiego NFZ w zakładce Stomatologiczna Pomoc Doraźna.

– Opiekun dziecka może złożyć skargę do lubelskiego oddziału Funduszu w związku z zastrzeżeniami do udzielonych świadczeń. Szczegółowo zajmiemy się tą sprawą, wzywając przychodnię do złożenia wyjaśnień – zapewnia Bartoszek.