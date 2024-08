Potrzebna żywność. Pomoże w przygotowywaniu posiłków dla potrzebujących

Mimo, że trwa dalej okres wakacyjny, bractwo już zaczyna robić zapasy zimowe. Żywność trafi do najuboższych mieszkańców Lublina, którzy przychodzą do Kuchni Brata Alberta.

- Staramy się na bieżąco dokupować brakujące produkty, ale gdy nadchodzą zimne dni i noce to praktycznie z dnia na dzień jesteśmy zasypani ogromną liczbą osób, które zaczynają częściej przychodzić. Otwieramy również noclegownię i ogrzewalnię przy schronisku, więc zapotrzebowanie na te produkty spożywcze znacząco wzrasta. W tym momencie przychodzi do kuchni mniej więcej 200-250 osób dziennie, natomiast w okresie zimowym jest to już 300–350 osób plus właśnie te osoby, które przebywają na ogrzewalni – mówi Małgorzata Krauze-Hałas, specjalista ds. komunikacji ­z Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta.

Potrzebne są produkty z długim terminem ważności, zwłaszcza gotowe dania w słoikach, ryż, makaron, kasza, mąka, cukier, przyprawy oraz konserwy, które jak podkreśliła Krauze-Hałas najszybciej się kończą. Również potrzebne są także warzywa sezonowe, kawa i herbata.

Ci, którzy będą chcieli podzielić się żywnością, mogą to zrobić w dniach 26 i 27 sierpnia w niektórych sklepach LSS Społem.

Wolontariusze będą przyjmować żywność w tych lokalizacjach:

- ul. Lubartowska 43 (Bazar)

- ul. Narutowicza 38

- ul. Lotnicza 9

- ul. Spadochroniarzy 2

- ul. Roztocze 12

- ul. Kleeberga 12A

- ul. Wallenroda 13

- ul. Herberta 14

- ul. Zemborzycka 29

- ul. Chrobrego 6

Na co dzień, produkty spożywcze można także przynosić do siedziby bractwa przy ul. ul. Zielonej 3 w Lublinie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.