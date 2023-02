Powiedzieliście nam, które ulice w Lublinie trzeba wyremontować. Pokazaliśmy listę urzędnikom

– Najważniejszą inwestycją drogową jest dokończenie ulicy Lubelskiego Lipca 80. ale pozostawienie w obecnym stanie obszaru Za Cukrownią i dojazdu Krochmalną to koszmar i wstyd – uważa nasz Czytelnik.

– Zorza! Część należąca do gminy Głusk zrobiona, po wjeździe do Lublina towarzyszy już tylko strach o zawieszenie samochodu – komentuje kolejna osoba z grona internautów, którzy wyliczyli mnóstwo miejsc w Lublinie gdzie jest księżycowy krajobraz, mieszkańcy tonął w błocie albo ich auta niszczą podwozia.

Na liście priorytetów naszych Czytelników znalazły się między innymi lubelskie ulice:

Zana,

Nadbystrzycka,

Sowińskiego,

Głęboka,

Witosa, Kunickiego,

Letniskowa (od torów do Kukułczej),

Chemiczna,

Jagiellońska (w celu wyeliminowania notorycznego zalewania posesji prywatnych),

Goździkowa.

Zapomnieli o nas

– Mieszkańcy Zemborzyc nie jeżdżą na spacery na Sławinek, Dziesiątą, czy Czechów. To do nas wszyscy przyjeżdżają. Problemy z zanieczyszczeniem (śmieci) sami próbujemy ogarnąć, ale przez tyle lat jesteśmy takim bękartem Lublina. Ul. Tęczowa, BÓR, Grzybowa to krajobraz księżycowy. Przy ulicy BÓR mieszkają osoby niewidome, upośledzone i na wózkach.. nie ma szansy na równą nawierzchnię, Tęczowa to ogólnie tragedia. Roślinna tak samo... Wszyscy mają nas gdzieś. W innych dzielnicach Lublina w chodniki i ulice inwestuje miasto. U nas nie – napisała pani Justyna, która zauważa, że Zemborzyce są jedyną dzielnicą z której korzysta 90 proc. mieszkańców Lublina.

– Jeśli chodzi o ul. Nadbystrzycką i Głęboką to staramy się o środki finansowe z nowej perspektywy UE na lata 2021-2027. Zgodnie ze wstępnie przyjętymi założeniami, planuje się przebudowę ul. Głębokiej wraz z infrastrukturą podziemną i budową ciągów pieszo-rowerowych. Zakres prac zakłada również przebudowę ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od Zana do Głębokiej. Ostateczny zakres inwestycji będzie ustalany na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i również uzależniony od możliwości, na jakie pozwolą regulacje Polityki Spójności. Koszt przebudowy oszacowano na poziomie około 120 mln zł – wyjaśnia Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego Ratusza, któremu przedstawiliśmy uwagi naszych Czytelników.

– Z kolei zakres prac na ul. Zana wymaga pozyskania dofinansowania zewnętrznego, a w pierwszej kolejności opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę – dodaje i tłumaczy, że miasto najpierw miasto przystępuje do realizacji tych zadań, które są już przygotowane pod kątem projektowym i istnieje możliwość ich sfinansowania.

Starania, czyli nieprędko

Ul. Sowińskiego. Jest opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ulicy oraz pozyskano decyzję ZRID. Na projekt pozyskano także dofinansowanie z perspektywy 2014-2020, jednak w związku z protestami mieszkańców zrezygnowano z jego realizacji.

Remont nawierzchni al. Witosa od ul. Łęczyńskiej do akademików Uniwersytetu Przyrodniczego (przed Doświadczalną) to koszt około 11 mln zł. Zadanie to było rozważane do realizacji przy konstruowaniu ubiegłorocznego (2022 r.) budżetu.

– Jednak wobec utraty przez miasto dochodów w związku z wprowadzonymi przez rząd zmianami w systemie podatkowym i zapisami tzw. Polskiego Ładu, zmuszeni byliśmy część inwestycji odłożyć w czasie – mówi Justyna Góźdź.

Zorza wstaje

Z informacji z lubelskiego Ratusza wynika, że rozbudowa ul. Zorza ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w tym roku urzędnicy planują ogłoszenie przetargu na tę inwestycję. Jest dokumentacja oraz uzyskano decyzję ZRID.

– Zakres projektowanych robót budowlanych zakłada przebudowę jezdni oraz budowę: chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok autobusowych, sieci oświetlenia ulicznego – wylicza Justyna Góźdź.

­­– W roku 2023 planowany jest remont ul. Letniskowej na odcinku od torów do ul. Kukułczej. Z kolei ul. Tęczowa wymaga wydzielenia gruntu pod pas drogowy przez PKP o co wielokrotnie wnioskowaliśmy. Wtedy po zapewnieniu finansowania możliwa będzie realizacja – dodaje.

Lubelscy urzędnicy tłumaczą, że miasto skupia się na dokończeniu realizacji rozpoczętych projektów i inwestycjach najistotniejszych z punktu widzenia podstawowego układu komunikacyjnego w Lublinie.