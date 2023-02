Lublin. Ratusz pokazuje swoje plany drogowe. Mieszkańcy mają własną listę potrzeb

A jaka jest Twoim zdaniem najpilniejsza inwestycja drogowa w Lublinie? Pisz na redakcja@dziennikwschodni.pl

Wysokość rządowego dofinansowania na ul. Węglarza i Wallenroda to 30 mln zł (połowa całości zadania). Gotowe są dokumentacje projektowe i decyzje uprawniające do rozpoczęcia robót budowlanych. Teraz pora wybrać wykonawcę.

Na Dziesiątej

Trwa postępowanie na budowę brakującego odcinka ul. Zamenhofa, pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Sierpińskiego do skrzyżowania z ul. Staffa. Powstanie tam asfaltowa droga o szerokości 6 metrów, z chodnikami dla pieszych po obu stronach, a także zjazdy na posesje, oświetlenie drogowe oraz kanalizacja deszczowa. Cała ulica Zamenhofa ma długość 1350 metrów i w większości jest już urządzona. Posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz obustronne, dwumetrowej szerokości chodniki.

Sławin

Miasto szuka wykonawcy prac na odcinku ulicy Skalistej (od ul. Zbożowej do ul. Gojawiczyńskiej). Na pozostałej długości ulica jest już wyremontowana. Odnowę przejdzie również kolejny fragment ul. Wiejskiej (od ul. Malczewskiego do Walecznych). Z kolei ulepszenie nawierzchni betonem asfaltowym zaplanowano na ul. Jacyny-Onyszkiewicza (od ul. Raszyńskiej do Tarninowej) oraz ul. Lazurowej. W tym miejscu poprawiona zostanie nawierzchnia na fragmencie od wybudowanej ulicy do skrzyżowania ulic Krwawicza i Klepackiego. Zaplanowane roboty drogowe na ul. Tadeusza Jacyny-Onyszkiewicza i północnym fragmencie ul. Lazurowej pozwolą na poprawę stanu i przejezdności tych dróg do czasu budowy ich docelowego kształtu.

Tatary

W ramach Budżetu Obywatelskiego przystąpiono do realizacji projektu D-53 Rewitalizacja dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki. Z końcem stycznia Ratusz ogłosił przetarg na realizację drugiego etapu parkingu przy ul. Gospodarczej, w rejonie dworca PKP Lublin Północ. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy będą mieli do dyspozycji około 70 ogólnodostępnych miejsc. Otwarcie ofert 22 lutego.

Nowe miejsca postojowe powstaną również przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera przy Szkole Podstawowej nr 32. Postępowanie jest na etapie otwarcia ofert, a termin wykonania zamówienia dla tego zadania to 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Abramowice

Trwa przetarg na realizację kolejnego etapu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej. Chodzi o kolejne 270 metrów od ul. Powojowej w kierunku ul. Głuskiej (w stronę miasta). Czas na wykonanie prac to 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Nowy odcinek drogi dla jednośladów powstanie ze środków Budżetu Obywatelskiego, jako realizacja projektu D-2 Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap III.

Plany i ciągi dalsze

Na 2023 rok Ratusz zaplanował także: zakończenie budowy Dworca Metropolitalnego z nowym układem drogowym

• budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ‘80

• przebudowę ul. Popiełuszki

• przebudowę skrzyżowania ul. Doświadczalnej z al. Witosa i Franczaka „Lalka” – Skalskiego – Jagiellończyka

• rozpoczęcie przebudowy kładki nad ul. Filaretów

• budowę ul. Araszkiewicza na odcinku od ul. Skowronkowej

• budowę drogi dojazdowej w rejonie ul. Wołodyjowskiego

• budowa fragmentu ul. Woronieckiego.

Tegoroczne plany Miasta obejmują także wykup gruntów pod rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę chodników w ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Hetmańskiej.

Miasto rozpocznie przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji: budowy przedłużenia ul. Zelwerowicza (od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej), ul. Lipniak (na odcinku od ul. Judyma do granicy miasta) oraz przebudowy ul. Rowerowej.

A u nas?

W odpowiedzi na wyliczankę urzędników, swoją listę życzeń natychmiast tworzą internauci.

• Al. Witosa od dawna wymagała remontu, ale w tym roku wygląda jak księżyc po bombardowaniu. A jakość „remontu” i łat, to jest jakiś dramat, bo zapewne łopatą położony asfalt i przydeptany gumowcem.

• Czekam na „lifting” Sowińskiego. Od 25 lat.

• Czekamy na remont chodników na Sulisławickiej oraz Grochowskiego

• Szkoda, że zapomniano o Węglinie Południowym. Berylowa w zamrażarce?

• Co z brakującą częścią ul. Berylowej?

• Proponuję al. Kraśnicką, główna droga a nie da się tam jechać.