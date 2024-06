Powojskowe mienie znów do kupienia. Ile za Honkera, a ile za wózek widłowy?

Potencjalni nabywcy dwóch samochodów honker 2324 z wyciągarką będę musieli zaoferować odpowiednio: co najmniej 8 tys. i 9 tys. zł. Na fanów motoryzacji oraz osoby, które lubią spędzać czas w warsztacie, czekają silniki do stara, honkera, lublinai forda w cenach wywoławczych od 2 do 18 tys. zł, a także dwa pakiety z częściami samochodowymi wycenionymi na 6,5 tys. oraz 7 tys. zł.

Trzy pozycje przetargowe to pakiety z wózkami unoszącymi widłowymi. Agencja sprzedaje je w zestawach po dwie sztuki. Cena wywoławcza to 600 zł.

W pakietach kupić można też kotły warzelne gazowe o pojemności od 200 do 300 l, których ceny startowe wahają się 2,7 tys. do 3 tys. zł. Do wzięcia jest również 12 pakietów ze sprzętem warsztatowym. W zależności od ich zawartości zainteresowani będę musieli za nie zapłacićod minimum 300 do 2,8 tys. zł.

Oddział Regionalny AMW w Lublinie oferuje też mienie, które może przydać się aeroklubom oraz organizacjom związanym z lotnictwem. Do sprzedaży trafiło blisko 650 kg oleju parafinowego firmy Pionier 1930 w cenie wywoławczej 3,8 tys. zł. Kolejną pozycją jest powietrzny barwnik dymów w kolorze czerwonym. Pakiet złożony z 13 beczek o łącznej wadze 2,6 tony Agencja wyceniła na 40 tys. zł.

W Lublinie kupić można także drewniane skrzynie po amunicji, które przydadzą się zarówno w domu, jak i na działce czy w garażu. Za najdroższy z 10 wystawionych zestawów trzeba będzie zapłacić co najmniej 1,6 tys. zł, a za najtańszy, w którym znalazło się 153 skrzynie, przeszło 350 zł.

Na lubelskim przetargu Agencja oferuje również regały magazynowe (ceny wywoławcze w zależności od wielkości pakietu wahają się od 3 tys. do 4,3 tys. zł), metalowe szafy na akta (1,3 tys. zł) czy drewno z wycinki (27 zł za m³).

Potencjalni nabywcy przed złożeniem ofert będą mogli obejrzeć poszczególne pozycje przetargowe w miejscach ich składowania 7 i 10 czerwca br. w godz. 8.00-14.00.

Szczegóły dostępne są na stronie Agencji.

Warunkiem udziału w planowanym przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej pozycji (kwota musi zostać zaksięgowana przez AMW najpóźniej w przeddzień terminu przetargu), a także złożenie oferty do 14czerwca br. do godziny 11.00. Do proponowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Otwarcie ofert odbędzie się 14 czerwca br. (piątek) o godz. 13.00 w siedzibie lubelskiego oddziału AMW przy ul. Łęczyńskiej 1.

Ubrania i sprzęt z demobilu kupimy również w sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Łęczyńskiej 1 w Lublinie. Obok wojskowych klasyków na miejscu ponownie są dostępne są mundury polowe wz. 93 , wersji podstawowej i letniej, a także bluzy polowe wz. 93.Zakupy w lubelskim sklepie AMW zrobimy we wtorki i czwartki w godz. 12.00-16.00.

Zyski ze sprzedaży mienia Agencja przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, z którego kupowany jest nowoczesny sprzęt dla polskiej armii.