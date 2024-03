Pożar mieszkania w Lublinie. Jedna osoba trafiła do szpitala

Do pożaru mieszkania przy ulicy Urbanowicza w Lublinie doszło w środę (13 marca) przed południem. Ze zgłoszenia wynikało, że zagrożone jest życie co najmniej jednej osoby. Do akcji ratowniczo-gaśniczej wysłanych zostało 5 zastępów straży pożarnej, łącznie 19 strażaków.

- Na miejscu zdarzenia strażacy zastali rozwinięty pożar mieszkania na drugim piętrze bloku mieszkalnego. Z okien wydobywało się intensywne zadymienie. Na balkonie znajdował się mężczyzna, który nie miał możliwości samodzielnej ewakuacji. Strażacy natychmiast przystąpili do sprawienia drabiny przystawnej do balkonu oraz równocześnie rozpoczęli działania gaśnicze od strony klatki schodowej - informuje starszy kapitan Andrzej Szacoń, rzecznik PSP w Lublinie.

Mężczyzna został ewakuowany przez strażaków i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

Według relacji rzecznika straży pożarnej, reszta mieszkańców wydostała się z bloku samodzielnie jeszcze przed przybyciem strażaków. Po ugaszeniu ognia pozostałe mieszkania zostały sprawdzone pod kątem obecności tlenku węgla.

- W związku ze znacznymi zniszczeniami budynku przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyłączył z użytkowania wszystkie lokale znajdujące się pod i nad mieszkaniem, w którym doszło do pożaru - dodaje Szacoń.

Nie jest znana przyczyna pożaru. Na miejscu zdarzenia pracuja funkcjonariusze policji wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia.