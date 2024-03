Pożar na terenie Rezerwatu Dzikich Dzieci w Lublinie

Pożar wybuchł w niedzielę przed godziną 20. – Paliło się składowisko palet. Na miejscu interweniowało 5 zastępów Straży Pożarnej. Nikt nie ucierpiał- relacjonuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP. Straty wyceniono na ok. 10 tys. zł. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Na miejscu nie ma instalacji elektrycznej.

Rezerwat Dzikich Dzieci to przestrzeń do zabawy dziecięcej inspirowana ideą Adventure Playground (Przygodowych Placów Zabaw).

Dorośli zakładają Rezerwat, ale to dzieci go kształtują zgodnie z zasadami swobodnej zabawy (tzw. free play) i do nich należą wszelkie decyzje dotyczące wyglądu czy funkcjonalności. Rezerwat mieści się przy ul. Dolnej Panny Marii.