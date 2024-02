Pozimowe łatanie dziur w drogach

Prace rozpoczęły się w ostatni poniedziałek. W pierwszej kolejności objęły aleje: Witosa, Tysiąclecia, Kraśnicką i Warszawską. Na liście są także ulice: Kunickiego, Turystyczna, Nałęczowska, Morwowa, Wojciechowska, Zbożowa, Sławinkowska, Zana, Głęboka, Orkana, Mełgiewska, Hutnicza, Narutowicza, Curie-Skłodowskiej, Grochowskiego, Mościckiego, Energetyków, Olszewskiego, Romera, Janowska, Zemborzycka, Prusa, Chodźki oraz Północna. Naprawy obejmą również drogi gruntowe: Ziołową, Świeżą, Świętochowskiego, Lipniak, Grodzickiego oraz Turczynowicza.

– Stan nawierzchni lubelskich ulic jest monitorowany na bieżąco. Na tej podstawie zlecane będą następne ulice do naprawy. Lista będzie na bieżąco uzupełniana o kolejne wymagające tego lokalizacje – zapewnia Justyna Góźdź z biura prasowego w Urzędzie Miasta. Zgłoszenia w tej sprawie można kierować bezpośrednio do Zarządu Dróg i Mostów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerami telefonów: 81 466 57 80 / 81, 83. W pozostałych dniach i godzinach należy dzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986.

Od początku tego roku na pozimowe naprawy lubelskich ulic miasto wydało blisko 1 mln zł. Na najbliższą sesję Rady Miasta trafił projekt zmian w uchwale budżetowej, w którym zabezpieczono dodatkowe 3 mln zł na ten cel.