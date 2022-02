Poznaj Lublin z przewodnikiem. Kroniki policyjne międzywojnia i inne spacery

• Zabiera pani chętnych na spacer „Lublin między wojnami - z Kronik Policji Państwowej”. Będą jakieś tajemnicze zaułki Starego Miasta?

– Spacer zaczyna się od Zamku, który teraz jest Muzeum Narodowym, ale powstał jeszcze w XIX wieku jako więzienie carskie. Potem, przez całe dwudziestolecie międzywojenne pełnił funkcję więzienia kryminalnego. A ponieważ celem policjantów jest to, żeby przestępcy do tego więzienia trafiali, to od tego miejsca zaczynamy. Zwłaszcza, że samo więzienie też było miejscem dość sensacyjnych wydarzeń. Wspominały o nich w dwudziestoleciu międzywojennym podręczniki, z których uczono się w szkołach policyjnych.

• Dokąd udajemy się z Zamku?

– Na ulicę Lubartowską, która może nie jest miejscem tak popularnym jak Stare Miasto, ale jest bardzo klimatyczna. Lubartowska była jednym z centrów żydowskiego Lublina. Społeczności żydowskiej już w naszym mieście w tej chwili nie ma, natomiast do czasów II wojny światowej była to dość duża grupa mieszkańców i warto o niej wspominać nie tylko z punktu widzenia późniejszych tragicznych wydarzeń związanych z wojną i obozem koncentracyjnym na Majdanku. Później udajemy się pod jeden z komisariatów Policji Państwowej, który w owych czasach mieścił się w Pałacu Potockich przy ulicy Zielonej. Potem mijamy miejsce, gdzie był dawny targ na ulicy Świętoduskiej, idziemy koło szpitala na Staszica. Będziemy też przy Krakowskim Przedmieściu. Oczywiście każde to miejsce odwiedzamy pod kątem historii kryminalnych.

• Na tym się zatrzymajmy, żeby nie zdradzać wszystkich tajemnic. A dlaczego w ogóle warto zwiedzać Lublin z przewodnikiem, a nie samemu?

– Chociaż wiedza na temat historii miasta jest ogólnie dostępna i każdy z nas ma smartfona, to jednak profesjonalny przekaz ubarwiony historyjkami z życia codziennego to zupełnie co innego. Wnosi dużo więcej niż przeczytanie suchego tekstu. Taka wiedza jest dużo przyjemniej odbierana. Tematów poruszanych przez lubelskich przewodników jest wiele, każdy turysta z pewnością znajdzie coś dla siebie.

• No dobrze, turyści turystami, ale czy jest pani w stanie zaskoczyć wieloletniego mieszkańca Lublina, który uważa, że doskonale zna miasto i jego historię?

– Myślę, że tak, ponieważ wielokrotnie byliśmy świadkami takich sytuacji robiąc spacery chociażby w ramach Sezonu Lublin. Pojawiali się wówczas mieszkańcy miasta, którzy mówili, że mieszkają tu wiele lat i o pewnych rzeczach nie wiedzieli.

Poznaj Lublin z Przewodnikiem

To ruszająca od soboty akcja oprowadzania przez przewodników miejskich zrzeszonych w Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin. W ofercie są spacery ogólne (m.in. „Lublin – miasto warte poznania”) i tematyczne (jak np. „Lublin – miasto legend”, przeznaczony szczególnie dla dzieci). W ofercie są także spacery w języku angielskim („PRL – Communism in Lublin/Poland Tour”). Udział w każdym spacerze kosztuje 25 zł. Program będzie realizowany w każdy weekend aż do końca maja. W trakcie ferii (12-27 lutego) spacery będą codziennie. Szczegółowy harmonogram i bilety można kupić na stronie przewodnik.lublininfo.com