Poznaliśmy trasę Tour de Pologne. Zaczną w Lublinie. skończą w Kazimierzu Dolnym

To będzie bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich kibiców kobiecego kolarstwa w naszym kraju. W dniach 28-30 czerwca do naszego regionu zjadą wszystkie największe gwiazdy światowego kolarstwa. Można przypuszczać, że na starcie pojawi się również Katarzyna Niewiadoma, która na co dzień reprezentuje barwy Canyon SRAM Racing. Impreza dla wielu zawodniczek będzie jednym z najważniejszych punktów w czasie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Wyścig rozpocznie się 28 czerwca od jazdy indywidualnej na czas w Lublinie. Nie będzie to długi odcinek, który prawdopodobnie przejedzie ul. Krakowskie Przedmieście czy Al. Racławickimi. Kolejnego dnia, 29 czerwca, peleton będzie ścigał się na trasie Krasnystaw – Kraśnik. Ostatni dzień został przeznaczony na jazdę na odcinku Arche Nałęczów – Kazimierz Dolny.

Nasz region wraca na mapę Tour de Pologne po dwuletniej przerwie. W 2022 r. województwo lubelskie było przez dni areną męskiej edycji Tour de Pologne. Pierwszy etap kończył się w Lublinie i wygrał go Holender Olav Kooij, Drugi wiódł z Chełma do Zamościa i okazał się szczęśliwy dla Gerbena Thijssena z Belgi. Pożegnanie z naszym regionem miało miejsce na trzecim etapie – z Kraśnika do Przemyśla. Wówczas zwyciężył Kolumbijczyk Sergio Higuita. – W 2022 roku, podczas konferencji podsumowującej Tour de Pologne, zapowiadałem że chcielibyśmy wrócić na te piękne tereny z innym wyścigiem. Z radością mogę ogłosić, że Tour de Pologne Women w całości odbędzie się w województwie lubelskim. Zaczniemy od indywidualnej jazdy na czas w Lublinie. Drugi etap poprowadzi z Krasnegostawu do Kraśnika, a na trasę trzeciego etapu, peleton wyruszy spod hotelu Arche Nałęczów do Kazimierza Dolnego. To właśnie tam poznamy zwyciężczynię klasyfikacji generalnej, której sponsorem jest ORLEN – ogłasza z dumą na stronie internetowej wyścigu wicemistrz olimpijski i organizator, Czesław Lang.

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Tour de Pologne będzie dopiero drugą. Poprzednia miała miejsce w 2016 r. i odbywała się w całości na tatrzańskich szosach Małopolski. Wygrała Jolanda Neff, czyli szwajcarska mistrzyni olimpijska. Najlepsza z Polek, Paulina Brzeźna-Bentkowska skończyła wyścig tuż za podium, na czwartej pozycji.