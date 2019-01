Praca w Niemczech. Mimo otwarcia rynku, nie ma napływu Ukraińców z Polski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców szacował pod koniec ubiegłego roku, że z pracy za złotówki na rzecz euro zrezygnuje od 500 tysięcy do nawet miliona Ukraińców.

Maksymalnie 80 tysięcy

- Gdyby tak się stało, to być może musielibyśmy zamykać działalność - przyznaje Bożena Pyśniak, prezes Pol-Owoc sp. z o.o. w Opolu Lubelskim. - Choć o swoich pracowników dbamy, także finansowo, to rąk do pracy nie ma. Ratujemy się więc zatrudnianiem Ukraińców. Zarabiają tyle samo co Polacy, ale dla nas są drożsi, bo zapewniamy im także lokum. To ludzie operatywni, więc szybko zorientują się, że bardziej opłaca im się pracować za niemieckie stawki. Jeśli odejdą to może to oznaczać koniec zakładu.

Problem mogliby też odczuć Polacy pracujący na zachodzie Europy. Obawiali się oni, że Ukraińcy zabiorą ich miejsca pracy, bo będą dla niemieckich pracodawców bardziej atrakcyjni finansowo.

- Z naszych szacunków wynika, że mogą wyjechać jedynie pojedyncze osoby - mówi Dawid Małecki, prezes agencji zatrudnienia Full Job. - Szacuję, że z Polski wyjedzie maksymalnie 80 tys. Ukraińców, ale bardziej realną liczbą jest 20-30 tys., przy czym w pierwszym roku na pewno mniej. Jeśli Niemcy nie będą oferować takich udogodnień, jak my, to wielu do nas jeszcze wróci. Polakom miejsc pracy nie zabiorą, bo wyjechać mogą tylko osoby spełniające bardzo duże wymagania.

Niemieckie wymagania

Czarny scenariusz nie został zrealizowany, bo Niemcy zapraszając do pracy postawili jednak warunki. Pracę za Odrą znaleźć mogą tylko pracownicy wykwalifikowani z przynajmniej podstawową znajomością języka niemieckiego. Od 1 stycznia będą mogli wjeżdżać do Niemiec i przez pół roku szukać tam pracy.

Warunek: muszą się sami utrzymać. - Zmiany w niemieckim prawie są łagodniejsze niż oczekiwali tego Ukraińcy - przyznaje Ula Worobiec, administratorka portalu Pracadlaukrainy.pl. - Zgodnie z przyjętym projektem ustawy, bariery dla imigrantów zarobkowych zostały zmniejszone, ale wciąż będą oni podlegać wielu obostrzeniom. Łatwiej w Niemczech pracę znajdą przede wszystkim osoby z dyplomem uczelni wyższej, posiadające konkretne kwalifikacje zawodowe.

Nic więc dziwnego, że wielu Ukraińców jest rozczarowanych takimi zapisami. Z nadzieją czekają do roku 2020, kiedy to Niemcy planują otworzyć się na wszystkich pracowników.

Ciężka praca

- Już teraz osoby, które chcą pracować w Niemczech nie mają jednak wielkich problemów - dodaje Worobiec. - Wielu pracodawców pomaga robić Ukraińcom wizę Vander Elst, która daje szans legalnie pracować w Niemczech w każdej branży. Wniosek wizowy podlega opłacie 60 euro i składać go można tylko w Warszawie w ambasadzie. Wielu innych pracuje w Polsce i jedzie w delegacje robiąc niemiecką wizę. Są różne możliwości.

Polscy pracodawcy nie ukrywają więc na razie zadowolenia. - Potrzebujemy Ukraińców, bo niewielu Polaków jest zainteresowanych ciężką i nienajlepiej opłacaną pracą - usłyszeliśmy w jednym z większych przedsiębiorstw przetwórczych z Lubelszczyzny. - Polacy, jeśli muszą już ciężko pracować, to wolą jechać na zachód i zarabiać w zupełnie innych stawkach. Nadrabiamy tę lukę korzystając z pomocy sąsiadów ze wschodu, którzy cieszą się z zarobków i tak znacznie przewyższających kwoty, jakie mogliby uzyskać u siebie. Wiemy też, że w większości są to osoby, które w początkowej fazie otwarcia rynku niemieckiego na specjalistów i tak nie spełniłyby początkowych wymagań lub nie utrzymały się na tamtejszym bardzo wymagającym rynku pracy.