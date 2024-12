Pracowity rok PKP PLK: Nowe przystanki i perony. A po torach szybciej

Na początek nowe przystanki i remonty peronów

- Pociągi kursujące między Łukowem a Lublinem (lk30) zatrzymują się teraz na trzech nowych przystankach: w Aleksandrowie, Ustrzeszu i Jaskach. Zmodernizowaliśmy również perony w Milanowie i Bezwoli, które stały się bardziej komfortowe dla pasażerów. W Żurawnicy, na trasie między Zwierzyńcem a Szczebrzeszynem, powstał nowy przystanek, co zapewnia mieszkańcom tego regionu lepszy dostęp do kolei- mówi Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Na przystanku Chełm Miasto stary peron został wyburzony. A w jego miejscu powstał nowy, 300 metrowy, wyposażony w wiaty, oświetlenie i udogodnienia i dla osób z ograniczoną mobilnością. Teraz przystanku mogą zatrzymywać się dłuższe składy, np. Intercity.

Szybsze pociągi po lepszych torach

Zaś na odcinku Wólka Okopska – Chełm Wschodni kolejowa spółka położyła nowe podkłady, tłuczeń i szyny. Efekt? Pociągi na torze normalnym jeżdżą teraz z prędkością 120 km/h zamiast 80 km/h, a na szerokim torze – 80 km/h zamiast 40 km/h. - Przyspieszyliśmy też o 30 km/h pociągi na trasie Szczebrzeszyn – Bełżec (linia nr 69). Dzięki nowym torom czas przejazdu skrócił się o 4 minuty – precyzuje Znajewska-Pawluk.

Bezpieczniej na przejazdach

Poprawiło się bezpieczeństwo na dziewięciu przejazdach kolejowych w powiatach chełmskim, kraśnickim, tomaszowskim, zamojskim i krasnostawskim. - Zainstalowaliśmy nowoczesne urządzenia w Wereszczach Małych i Zawadówce (linia nr 7), Sulowie, Lublinie (ul. Letniskowa) i Pułankowicach (linia nr 68), Krasnymstawie, Bełżcu i Wólce Łosinieckiej (linia nr 69). Dzięki temu kierowcy i piesi mogą czuć się bezpieczniej. Wartość prac wyniosła ponad 10 mln złotych i była finansowana z KPO- podlicza przedstawicielka PKP PLK.

Nowe technologie

W grudniu kolejowa spółka podpisała umowę na instalację systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na trasie Lublin – Otwock (lk7) z funduszy KPO za 65 mln zł. Na stacji w Lublinie pojawi się aż 60 ekranów, które będą pokazywać pasażerom aktualne informacje o pociągach. - Podobne rozwiązania wprowadzimy m.in. w Dęblinie, Nałęczowie i Puławach Miasto-zapowiada spółka.

W Zawadzie między Zamościem a Szczebrzeszynem (lk69) ruszyła budowa nowoczesnego centrum sterowania ruchem. Od 2026 roku będzie ono zarządzać ruchem na trzech liniach kolejowych, Rejowiec – Zawada (lk69), Zawada – Hrubieszów (lk72) oraz Zawada – Zamość Bortatycze (lk83).

Co w planach?

Na trasie Łuków – Dęblin, za 80 mln zł z KPO i środków własnych, kolej wyremontuje przystanki w Borowinie i Hordzieżce i zmodernizuje tor na moście kolejowym nad Wisłą, a także 10 przejazdów kolejowych.

- W ramach Programu Kolej Plus planujemy skrócić czas przejazdu między Zamościem a Lublinem o ok. 20 minut. Planowana jest modernizacja oraz elektryfikacja linii kolejowej nr 69. Powstanie nowa łącznica, która usprawni połączenia Zamościa z Lublinem, a wiele przystanków m.in. w Krasnymstawie i Zamościu zostanie zmodernizowanych. W 2024 roku ogłosiliśmy przetarg na dokumentację w ramach Programu Kolej Plus- podkreśla Znajewska-Pawluk.