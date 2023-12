Pracownik Urzędu Miasta zginął na ukraińskim froncie

Mykoła Miałkowski urodził się w 1995 roku w Łucku. Miał 28 lat. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a później rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta Lublin w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości gdzie odpowiadał za projekty związane ze współpracą akademicką. Po wybuchu wojny dołączył do 100. Samodzielnej Brygady Obrony Terytorialnej i wyjechał do Ukrainy walczyć o wolność kraju.

– Kiedy wojna się zaczęła, podświadomie wiedziałem, co należy zrobić. Jednak 24 lutego musiałem jeszcze pójść do pracy. Ale już wtedy wiedziałem, że muszę przekazać swoje obowiązki innym pracownikom. Tego dnia jak zawsze pracowałem do 15.30, potem pojechałem do domu, spakowałem się i poszedłem na dworzec PKS – mówił Miałkowski w sierpniu na antenie Radia Lublin gdzie udzielił wywiadu. Wspomniał wtedy także o tym, że jak wróci do Polski chce przejść się po Ogrodzie Saskim, Placu Litewskim oraz odwiedzić ulubioną kawiarnię.