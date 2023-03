Rolnicze cacka na targach Agro-Park. Nie rolnik, a dron opryska i zasieje pole

Już na progu zwiedzających wita potężny, choć nie największy w ofercie, kombajn New Holland CR8.80. Maszynę prezentuje lubelski dealer tej marki firma Rolmax ze Świdnika. – W ubiegłym roku na rynku lubelskim sprzedaliśmy blisko 50 kombajnów New Holland – mówi Wojciech Portka, dyrektor sprzedaży w Rolmax. Pokazywany w hali egzemplarz kosztuje niemal dwa miliony złotych.

Prawdziwa perełka kryje się w głębi stoisk Rolmaxu. Jest to XPower Zasso (nazwa Zasso pochodzi z japońskiego i określa roślinę wyrosłą w niewłaściwym miejscu – przyp. red.). Pokrótce można o tej maszynie powiedzieć, że jest elektrycznym herbicydem.

Maszyna wytwarza prąd o napięciu 8000 volt, którym wypala chwasty. Efekty jej działania można porównać ze skutkami aplikacji glifosatu. Wypala chwasty natychmiastowo i w całości, bez użycia chemikaliów. W lubelskich realiach nadaje się do zastosowania w sadownictwie. W Lublinie jest prezentowany jedyny w Polsce egzemplarz tej maszyny.

Po drugiej stronie hali wystawia się InnoAgro z Białegostoku. Firma z Podlasia prezentuje olbrzymie drony dla rolnictwa. Uwagę przykuwa model Pesto Xag.

- Jest to największa maszyna w naszej ofercie. Dron może prowadzi oprysk, może też dokonywać wysiewu. Jego wydajność to 22 hektary na godzinę. Używając drona do oprysku, operator praktycznie nie ma kontaktu z chemią, a zużycie wody jest minimalne. Dron używa koncentratu - mówi Anna Achremienia z firmy InnoAgro. Koszt zakupu tego dronu to 130-150 tys. netto.

Na targach prezentują się liderzy rynku maszyn rolniczych w Polsce i na świecie. Wśród niech jest także lubelska Sipma. – Premierowo pokazujemy rozsiewacz RN 1000 Optima Pro, prasę zmiennokomorowa PZ 2780 Supra czy rozdrabniacz bel PZ2780 Supra – mówi Julia Góra z Sipmy. Prezentowane maszyny to konstrukcje zaprojektowane i wykonane w Lublinie.

W niedzielę targi są otwarte od 9 także do 17. Bilet wstępu kosztuje 10 złotych. Wystawę można obejrzeć przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.