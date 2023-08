Prawosławni pielgrzymują na Grabarkę. Żołnierze postawią tam krzyż z odłamkami rakiet

Przypadające na 18 i 19 sierpnia Przemienienie Pańskie to główne święto w monasterze na św. Górze Grabarce, które gromadzi nawet kilkanaście tysięcy wiernych. To miejsce dla prawosławnych ma takie znaczenie, jak Częstochowa dla katolików.

Tradycja pielgrzymowania na Grabarkę sięga 1710 roku. Według przekazów, jeden z okolicznych mieszkańców doznał objawienia, że wszyscy, którzy tam dotrą i napiją się wody ze źródła, zostaną uratowani od panującej epidemii cholery. Kiedy pojawiły się cudowne uzdrowienia, zbudowano tam kaplicę, a potem cerkiew.

Wtedy też narodził się zwyczaj ustawiania na wzgórzu drewnianych krzyży, które przynoszą wierni w różnych intencjach. Wśród drzew stoją ich tysiące. W tym roku wyjątkowy krzyż postawią żołnierze, uczestnicy XXVIII Pieszej Pielgrzymki Wojska i Służb Mundurowych.

- Co roku służby pielgrzymują i co roku zanosimy krzyż, ale w tym roku będzie on bardzo symboliczny, bo znajdują się na nim odłamki amunicji i rakiet z frontu na Ukrainie, m.in. z Kijowa- mówi Piotr Zieliński z Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie. – Nasza pielgrzymka jest wielonarodowa, biorą w niej udział również Litwini i Ukraińcy- dodaje. Krzyż ma zostać wzniesiony na cześć żołnierzy, którzy polegli na wojnie w Ukrainie.

Harmonogram tegorocznych uroczystości:

Piątek, 18.08.2023

6.00 – Liturgia Święta

8.00 – Poświęcenie wody

10.00 – Liturgia Święta

17.30 - Powitanie Hierarchów

18.00 - Nabożeństwo ku czci Przemienienia Pańskiego

23.00 - Nabożeństwo za zmarłych – Panichida – na cmentarzu

Sobota, 19.08.2023

01.00 – I Liturgia Święta

04.00 – II Liturgia Święta

06.30 – III Liturgia Święta

09.30 – Liturgia Święta i uroczysta procesja z poświęceniem owoców