Prezydent nagrodził sportowców. Lista wyróżnionych (zdjęcia)

– Miniony rok był dla Lublina szczególny za sprawą Europejskiej Stolicy Młodzieży. W tworzenie bogatego programu obchodów ESK Lublin 2023 włączyły się także lubelskie stowarzyszenia oraz kluby sportowe. Dzięki temu mieszkanki i mieszkańcy miasta mogli uczestniczyć w wielu wyjątkowych wydarzeniach, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Podsumowanie Roku Sportowego to doskonała okazja, by podziękować wszystkim zaangażowanym za ich wkład w organizację tych spotkań, a także do przekazania wyrazów uznania lubelskim zawodnikom, których liczne sukcesy dostarczyły nam wielu wspaniałych emocji – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.