Prognoza pogody na weekend. Burzowo i upalnie

Piątek – 16 sierpnia 2024

Lubelszczyzna nadal będzie znajdowała się pod wpływem obszaru podwyższonego ciśnienia z centrum nad Białorusią. W związku z tym nad wschodnie rejony naszego regionu napłyną gorące masy powietrza zwrotnikowego, natomiast część zachodnia Lubelszczyzny będzie pod wpływem cyrkulacji zachodniej.

W najcieplejszym momencie dnia możemy się spodziewać temperatury: na wschodzie Lubelszczyzny do 28 - 33°C, a na pozostałej części tylko 25 - 30°C. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna będzie wynosiła od 15 do 18°C.

Do południa wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Po południu i w nocy chmury zaczną zanikać. W związku z rozwojem chmur konwekcyjnych mogą wystąpić burze.

Wiatr słaby z kierunku południowego i południowo – zachodniego. W czasie burz mogą wystąpić porywy wiatru do 90 m/s.

Sobota - 17 sierpnia 2024

W nocy z piątku na sobotę będziemy pod wpływem wyżu z centrum nad Ukrainą, będzie się to wiązało ze zmianą kierunku napływu mas powietrznych z zachodniego na południowo – zachodni i południowy.

W dzień temperatura maksymalna osiągnie do 32°C na zachodzie i południu Lubelszczyzny, a na wschodzie do 29°C. W nocy i w godzinach porannych temperatura minimalna będzie wynosiła od 14 do 18°C.

Rano niebo bezchmurne, natomiast w godzinach okołopołudniowych wystąpi rozwój chmur konwekcyjnych Cumulus humilis tzw. chmur pięknej pogody. Wieczór i noc z małym zachmurzeniem.

Wiatr południowy, umiarkowany, tylko w czasie burz porywisty.

Niedziela - 18 lipca 2024

W godzinach porannych Lubelszczyzna pozostanie w oddziaływaniu cyrkulacji południowej. W ciągu dnia wyż znad Ukrainy skieruje nad Lubelszczyznę masy powietrza zwrotnikowego.

Przed południem prognozowany jest wzrost temperatury do 29 – 31°C. Po południu nastąpi spadek temperatury do 25 – 28°C oraz opady deszczu. W nocy temperatura minimalna może wynieść tylko 14°C.

Od godzin porannych do południowych na całym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie umiarkowane. Po południu i w nocy wzrost zachmurzenia do całkowitego.

Do południa wiatr słaby z kierunku południowo – zachodniego, po południu wzrost prędkości wiatru do 15 – 20 m/s.

Prognozę przygotował:

dr Krzysztof Siwek – Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS