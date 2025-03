Program dobrowolnych szkoleń wojskowych – szczegóły pod koniec marca

Dzień Kobiet w Berecie

Bardzo dużo pięknych Pań zdecydowało się uczcić Dzień Kobiet w popularnym lubelskim klubie Rzut Beretem. Cóż to był za piękny wieczór! Na parkiecie był prawdziwy ogień. Ta noc należała do Pań. Jeśli jesteście ciekawi, jak się bawiono, to zapraszamy do naszej fotogalerii.