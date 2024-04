Propozycja na majowy weekend. Farma dobrej zabawy

Wielkimi krokami zbliża się długi majowy weekend. Jedną z propozycji jest wizyta w Farmie Iluzji w Trojanowie. To tylko 80 kilometrów od Lublina, w kierunku Warszawy.

Farma Iluzji to edukacyjny plac zabaw dla dzieci od kilku do 12-14 lat. Na 6 hektarach harce na świeżym powietrzu płynnie łącza się z nauką. To także pierwszy w Polsce park tematyczny osadzony w świecie iluzji. Nie ma tam ekstremalnych rozrywek dla dorosłych w typie kolejek górskich czy szalonych karuzeli.

Smocza poducha

Adaś to fun placów zabaw, dinozaurów i smoków. Dlatego z dziecięcą radością wypatrzył tegoroczną nowości na Farmie Iluzji, czyli Smoczą Przystań. W ekstazę wprowadziła największa w Polsce poducha wodną oraz smocza kolejka.

Ogromna poducha jest stylizowana na smoka płynącego po jeziorze. Adaś fikał kozły, zaglądał w paszcze smoka, biegał po wielkim wodnym „łóżku”. – Super – krzyczał wesoło Adaś. Jego dwuletnia siostra Ada także nie chciał zejść ze smoczej poduchy. Pot lał się strumieniami, ale kolejne punkty czekały. Dzieci z oporami, po długich namowach mamy, zeszły z poduchy.

Kolejka też smocza

Smutek nie trwał długo, mniej więcej 30 sekund. Adaś wypatrzył smoczą kolejkę górską. Fun podczas jazdy był spory, bo 5-latek zażyczył sobie powtórki. Ada, ponieważ była za niska, poszła z tatą na plac zabaw. Solidnie przetestowała bujaki.

Testowanie trwało kilka godzin, które mięły niepostrzeżenie. Były jazdy gokartami na pedały, kolejką z Dzikiego Zachodu, mechanicznymi konikami, pływanie na łódkach, występy magików, wahadła, pogaduszki z gorylem i wiele innych. Dzieci bezlitośnie zmęczyły rodziców, a zegarki pokazały pokonanie po kilkanaście tysięcy kroków.

Wielka Majówka na Farmie Iluzji

Farma Iluzji już ruszyła z Wielką Majówką, która potrwa aż do 5 maja. Każdego dnia zaplanowano nowe wydarzenia.

W niedzielę, 28 kwietnia, na scenie wystąpi grupa Spoko Loko z takimi przebojami jak Tańce Połamańce i Ciała Kształt. Farmę Iluzji odwiedzi także popularna bohaterka bajek – Kicia Kocia oraz maskotka Kubuś.

Będzie też Piana Party, wielka parada maskotek oraz malowanie na folii. Przez całą majówkę codziennie będzie można obejrzeć występy iluzjonistów na żywo. Wystąpią Damian Spętany, Kacper Mysiorek oraz Maciej Pęda. Dodatkową atrakcją będą animacje i pokazy dla dzieci: zabawy z maskotką Farmusiem, show pirackie, mini disco i wiele innych!

Tylko godzinka jazdy

Farma Iluzji znajduje się w Mościskach w gminie Trojanów, w odległości 80 km od Lublina. Dojazd samochodem zajmuje niecałą godzinę, Na miejscu jest duży parking.

Na powierzchni 6 ha park oferuje ponad 70 atrakcji, różnorodne animacje dla dzieci oraz pokazy magiczne najsłynniejszych polskich iluzjonistów.

Całodniowy bilet wstępu na 3-opsobiwej rodzinny kosztuje 269 złotych, dla 4-osobowej 359 złotych. W cenie biletu wstępu goście mają do dyspozycji wszystkie atrakcje parku bez limitu, włącznie ze specjalnymi wydarzeniami, występami magików i animacjami.

Na miejscu jest mała gastronomia serwująca zupy, dania obiadowe, desery i napoje oraz schludne toalety z przewijakami. Są także miejsca, w których można zjeść własny prowiant.