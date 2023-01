Prosił o jedzenie, a potem ukradł kartę. Co sobie kupił?

Do zdarzenia doszło w centrum Lublina. Do siedzącej w restauracji 30-latki podeszło dwóch bezdomnych prosząc ją o pomoc. Mówili, że są głodni.

- Kobiecie zrobiło się ich żal. Dlatego kupiła im jedzenie. Gdy 30-latka chciała już wyjść, bezdomni zaproponowali, że odprowadzą ją na przystanek autobusowy. Jeden z nich chwycił za plecak kobiety i razem wyszli na zewnątrz – informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski. - Tam okazało się, że sprawca wcale nie zamierzał oddać plecaka. Mężczyźni po chwili uciekli.

Ich łupem padło kilkaset złotych oraz dokumenty i karta bankomatowa. Jak ustalili potem policjanci, 56-letni sprawca kradzieży poszedł na stację benzynową i tam płacąc kartą kobiety, kupił sobie żelki.

­- Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty kradzieży zuchwałej oraz włamania. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia – dodaje Gołębiowski.