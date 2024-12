Przed świętami na drogach będzie więcej policyjnych kontroli

Policjanci ruchu drogowego mają przede wszystkim pomagać kierowcom i zapewniać płynność ruchu na głównych trasach w kraju.

Jak przekazał kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego KGP, w miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień policjanci będą ręcznie kierować ruchem. Aby zapewnić bezpieczeństwo - jak dodał - funkcjonariusze będą zwracać uwagę na przestrzeganie ograniczeń prędkości. W tym celu na drogi wyjadą patrole mające do dyspozycji laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu i pojazdy z wideorejestratorami.

Policjanci kontrolować będą trzeźwość kierujących, mają też reagować na nieprawidłowe zachowania kierowców samochodów wobec pieszych, w szczególności w rejonie przejść dla pieszych.

"Będziemy również kontrolować używanie przez pieszych, poruszających się po drodze poza obszarem zabudowanym po zmroku, elementów odblaskowych" – przekazał Rzeczkowski.

Policjant zaapelował do kierowców o ostrożność, rozwagę i o to, by nie wsiadali za kierownicę pod wpływem alkoholu. "Pamiętajmy o bezpieczeństwie zarówno swoim, jak i innych uczestników ruchu drogowego, niezależnie od tego, ile kilometrów mamy do pokonania" – powiedział. Dodał, że policjanci będą także sprawdzać sposób przewożenia dzieci i stan techniczny pojazdów.

"Każdy, kto dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego, narażając tym samym innych na ryzyko utraty życia lub zdrowia, powinien liczyć się z surowymi konsekwencjami" – ostrzegł Rzeczkowski.

Rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński zwrócił uwagę, że większy ruch na drogach, zmienna pogoda i szybko zapadający zmrok mogą stanowić poważne utrudnienia.

"Przed wyjazdem sprawdźmy stan techniczny auta i odpowiednio zabezpieczmy bagaż. Przedmiot ważący zaledwie kilogram podczas zderzenia przy prędkości 50 km/h może zwiększyć swoją wagę nawet 50 razy, co stwarza zagrożenie dla pasażerów" – zaznaczył. Krupiński zwrócił uwagę na potrzebę odpoczynku przed podróżą. Dodał, że w jej trakcie powinno się robić kilkunastominutowe przerwy co 2–3 godziny.

"Unikajmy napojów energetycznych, które mogą powodować nerwowość i szybki spadek koncentracji. Lepszym wyborem będzie woda i gorzka czekolada, które wspierają skupienie" – zauważył.

Krupiński przypomniał, że niedostosowanie prędkości do warunków jazdy było w ubiegłym roku przyczyną 22 proc. wypadków drogowych.

"Ważne, aby nic i nikt nie rozpraszał kierowcy – na jeden kilometr trasy musi on podjąć od 8 do 12 decyzji, mając na to ułamki sekund" – powiedział.