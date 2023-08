Przedwojenny bank na sprzedaż. Oferta tylko dla tych z grubym portfelem

0 A A

Bank pozbywa się swojej dawnej siedziby, bo na początku kwietnia przeniósł się kilka kamienic dalej, do

wyremontowanego budynku przy Krakowskim Przedmieściu 72 (fot. archiwum)

Co najmniej 8,5 mln zł trzeba zapłacić, by stać się właścicielem jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w centrum. Na sprzedaż wystawił go Bank Pekao, który wyprowadził się stąd kilka miesięcy temu.

