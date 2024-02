Przejechał na czerwonym świetle. Za kierownicą 17-latek

Kilka dni temu policjanci lubelskiej drogówki zauważyli na Rondzie Dmowskiego kierowcę toyoty, który przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Mundurowi włączyli sygnały i ruszyli za pojazdem. – Ten jednak nie zamierzał się zatrzymać. Zjechał na parking podziemny i kontynuował ucieczkę. Gdy zobaczył, że dalej nie uda mu się już jechać samochodem, porzucił auto i zaczął biec– relacjonuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z lubelskiej komendy.

Wszystko to widział 14–latek, który pokazał policjantom, gdzie jest mężczyzna. – Schował się on pod jednym z zaparkowanych samochodów. W czasie legitymowania wyszło na jaw, że to 17–latek bez uprawnień do prowadzenia pojazdów– zaznacza nadkomisarz Gołębiowski. Dodatkowo był poszukiwany przez sąd rodzinny. 17–latek musi liczyć się z kolejnymi konsekwencjami prawnymi.