Transplantologia ratuje życie. Wszystko, co trzeba wiedzieć o przeszczepach

Transplantologia to dziedzina medycy, która nie ma szans na rozwój bez akceptacji społeczeństwa. Wydarzenie organizowane w Lublinie ma na celu m.in. edukowanie w zakresie transplantologii, promowanie działań prozdrowotnych, upowszechnienie świadectw woli i aktywizację społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu. Konferencja przedstawi również jak wygląda sam proces, możliwości oraz leczenie z pomocą transplantologii w Lublinie.

Uniwersytet Medyczny organizuje konferencję pierwszy raz. Odbędzie się 25 stycznia o godz. 10 w Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Chodźki 4 w Lublinie (4 piętro, aula 407).

Przewidziane jest m.in. poruszenie aspektów etycznych, roli transplantologii w leczeniu nerkozastępczym, spotkanie z rodziną dawcy oraz pacjentem po przeszczepie.

Wydarzenie skierowane jest do lekarzy, pracowników naukowych, studentów, a także pacjentów i ich rodzin. Uczestnictwo jest bezpłatne. Dostępna będzie również transmisja online.

Program konferencji:

10 - 10.30 Otwarcie spotkania, „Rola transplantologii w leczeniu nerkozastępczym” - rektor UM w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

10.30 -10.40 Wystąpienie przedstawiciela władz Lublina

10.40 - 10.50 Wystąpienie przedstawiciela Poltransplantu

10.50 - 11.10 „Aspekty etyczne w transplantologii” - ks. Rafał Pastwa, bioetyk

11.10 - 11.30 Przerwa kawowa

11.30 - 11.45 Wystąpienie koordynatora wojewódzkiego - dr n. med. M. Matuszek

11.45 - 12 Wystąpienie koordynatora szpitalnego SPSK4 - dr n. med. J. Furmaga

12 - 12.20 Rozmowa z rodziną dawcy

12.20 - 12.30 Pacjent po transplantologii

12.30 - 13 Podsumowanie spotkania